В Тверской области появился спортивный маршрут для пенсионеров

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-23T13:51:23+03:00

Спортивный маршрут имеет протяженность 10 км и пять оборудованных остановок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Презентация спортивного маршрута состоялась в Савватьево, на территории Каблуковского сельского поселения Тверской области 21 сентября. Спортивная "трасса" имеет протяженность 10 км и создана для приобщения к здоровому образу жизни представителей старшего поколения и других жителей.

Маршрут находится в шаговой доступности от населенного пункта, благоустроен и имеет пять остановок: "Оздоровительную", "Экологическую", "Конный двор", "Патриотическую", "Историко-православную".

С инициативой его создания выступила автономная некоммерческая организация помощи социально незащищенным группам населения "Корпус Егерей" в рамках социального проекта "Старость в радость, молодость в помощь!".

В Тверской области уделяется большое внимание содействию НКО, реализующим социально значимые проекты, в том числе по направлению, входящему в национальный проект "Демография".

По словам губернатора Игоря Рудени, регион готов сотрудничать с НКО, если они занимаются работой на благо жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU