2019-09-23T13:37:16+03:00
Общество

В Тверской области предприниматель устроил вдоль дороги склад лесоматериалов

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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По настоянию прокуратуры нарушения устранены Фото: архив "КП"По настоянию прокуратуры нарушения устранены Фото: архив "КП"
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Прокуратура проверила соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения на автодороге "Соблаго-Жукопа" Середкинского сельского поселения Пеновского района и выяснила, что на обочине и полосе отвода автодороги в 500 метрах от п. Жукопа имеются складирования лесоматериалов протяженностью 300 метров.

"Склад" устроил индивидуальный предприниматель, который осуществлял работу по перевозке лесоматериалов. Его деятельность никоим образом не касалась дорожных работ, а потому законом запрещена.

За нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги мужчина оштрафован на тысячу рублей.

Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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