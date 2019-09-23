В Тверской области предприниматель устроил вдоль дороги склад лесоматериалов

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-23T13:37:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура проверила соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения на автодороге "Соблаго-Жукопа" Середкинского сельского поселения Пеновского района и выяснила, что на обочине и полосе отвода автодороги в 500 метрах от п. Жукопа имеются складирования лесоматериалов протяженностью 300 метров.

"Склад" устроил индивидуальный предприниматель, который осуществлял работу по перевозке лесоматериалов. Его деятельность никоим образом не касалась дорожных работ, а потому законом запрещена.

За нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги мужчина оштрафован на тысячу рублей.

Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU