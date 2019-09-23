Безработный житель Тверской области обокрал дачу москвички
Подозреваемый задержан
Жителю Тверской области грозит шесть лет тюрьмыФото: Олег ЗОЛОТО
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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району обратилась 47-летняя жительница Москвы.
В беседе с пострадавшей полицейские выяснили, что вор выставил оконную раму, проник в дом и забрал личное имущество хозяйки.
В результате проведенных розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался неработающий 43-летний житель Конаковского района.
По статье "Кража" мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Фигурант на время следствия будет находиться под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU