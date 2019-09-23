Безработный житель Тверской области обокрал дачу москвички

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-23T12:48:05+03:00

Жителю Тверской области грозит шесть лет тюрьмы Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району обратилась 47-летняя жительница Москвы.

В беседе с пострадавшей полицейские выяснили, что вор выставил оконную раму, проник в дом и забрал личное имущество хозяйки.

В результате проведенных розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался неработающий 43-летний житель Конаковского района.

По статье "Кража" мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Фигурант на время следствия будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU