Более 60 тысяч электронных больничных выдано в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-23T10:40:48+03:00

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По состоянию на 20 сентября 2019 года медицинскими учреждениями Твери и Тверской области всего выдано 62 774 электронных листка нетрудоспособности (ЭЛН), или, как мы привыкли их называть, больничных.

По статистике тверского отделения Фонда Социального страхования, за прошедшую неделю медицинскими организациями Твери оформлено 710 электронных больничных и 1323 ЭЛН оформлено медицинскими организациями Тверской области.

Напомним, электронный листок нетрудоспособности оформляется по желанию пациента с 1 июля 2017 года. ЭЛН — тот же больничный лист, но в электронном виде. Он заполняется в электронной базе Фонда Соцстраха, а работнику называют номер сохранённого больничного листа. Работодатель должен создать личный кабинет на сайте ФСС и подключиться к электронному обмену больничными.

ИСТОЧНИК KP.RU