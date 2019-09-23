Тверь присоединится к Всероссийскому дню ходьбы

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-23T09:21:19+03:00

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Спортивно-массовое мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню ходьбы, состоится в Парке Победы в Твери 6 октября.

Его организует Международная ассоциация "Спорт для всех" при поддержке Олимпийского совета Тверской области в рамках программы Олимпийского комитета России "Олимпийская страна".

В этот день в парке можно будет получить консультации врачей-реабилитологов и специалистов по скандинавской ходьбе, встретиться с известными спортсменами.

Также в программе: конкурсы и состязания, концерт и показательные выступления спортсменов, спортивные мастер-классы, детская анимация.

На будет организовано предварительное тестирование для зачисления детей в спортивные секции и школы олимпийского резерва.

Сбор участников начнется в 10:30 у центрального входа в Парк Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU