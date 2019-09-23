В Твери пьяная автоледи на легковушке протаранила дерево

СЕГОДНЯ 08:28 2019-09-23T08:28:27+03:00

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Авария случилась вечером, 22 сентября, у дома №26 по улице Скворцова-Степанова в Твери.

35-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Тойота", не справилась с управлением и врезалась в дерево.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автоледи находилась в состоянии алкогольного опьянения и получила травмы. Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU