В Твери пьяная автоледи на легковушке протаранила дерево
ДТП произошло в Заволжье
Автоледи на легковушке протаранила деревоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась вечером, 22 сентября, у дома №26 по улице Скворцова-Степанова в Твери.
35-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Тойота", не справилась с управлением и врезалась в дерево.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автоледи находилась в состоянии алкогольного опьянения и получила травмы. Угрозы ее жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU