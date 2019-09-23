Поезда из Твери до Москвы идут с опозданием

СЕГОДНЯ 08:12 2019-09-23T08:12:43+03:00

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Утром, 23 сентября, некоторые пригородные поезда в сторону Москвы следуют с задержками до 20 минут. Также могут задержаться поезда из Москвы, отправляющиеся по обороту от электричек из области. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК.

Причину задержки железнодорожники не называют.

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства и просят внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах.

ИСТОЧНИК KP.RU