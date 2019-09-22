Здание нового детского сада в микрорайоне "Южный" в Твери почти готово

СЕГОДНЯ 20:43 2019-09-22T20:43:57+03:00

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Детский сад в микрорайоне "Южный" в Твери строят в рамках национального проекта "Образование". Деньги на него выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Как сообщает пресс-служба администрации Твери, работы идут по графику, само здание почти готово, к нему уже подводят коммуникации и начинают установку стропильной системы для возведения кровли, параллельно монтируют теплотрассу.

Внутри сада идет монтаж электросетей, охранной и пожарной сигнализаций. Отделку внутренних помещений рабочие начнут после возведения крыши.

До наступления холодов планируется благоустроить территорию и установить малые архитектурные формы.

Стоит отметить, что детских садов в "Южном" катастрофически не хватает. Микрорайон активно застраивается жилыми комплексами, туда переезжают семьи с детьми. В настоящее время на весь микрорайон работает всего девять дошкольных учреждений. Новый детский сад, в котором откроют две ясельные и три дошкольные группы, позволит сократить очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU