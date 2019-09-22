Неопытный водитель попал в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
Два человека пострадали
В аварии на трассе под Тверью пострадали два человека Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла на 188-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.
19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 "догнал" на дороге автомобиль "Рено". В результате столкновения в иномарке пострадала пассажирка - женщина 1992 года рождения. Ее доставили в медучреждение.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель-виновник аварии имеет небольшой стаж вождения - около года. Он тоже получил травмы, и был осмотрен медиками на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU