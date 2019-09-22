В Тверской области прошел сильный град
Днем, 22 сентября, как и обещали синоптики, в Тверской области прошел сильный дождь, в отдельных районах он сопровождался сильным градом. Фотографиями явления поделились подписчики сообщества "Тверь ВКонтакте" в соцсети.
Град достаточно крупный, но, несмотря на это, многие приняли его за первый снег, который синоптики обещали уже в эти выходные.
Напомним, по прогнозу Тверского гидрометцентра в ночные и утренние часы 22-25 сентября в отдельных районах Тверской области сохранятся заморозки до -2 град.
В воскресенье, 22 сентября, на территории Верхневолжья ожидаются дожди с мокрым снегом и сильный ветер.
ИСТОЧНИК KP.RU