2019-09-22T16:56:11+03:00
Общество

В Тверской области прошел сильный град

Многие приняли его за первый снег
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области прошел сильный град Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Стефан ФёдоровВ Тверской области прошел сильный град Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Стефан Фёдоров
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Днем, 22 сентября, как и обещали синоптики, в Тверской области прошел сильный дождь, в отдельных районах он сопровождался сильным градом. Фотографиями явления поделились подписчики сообщества "Тверь ВКонтакте" в соцсети.

Град достаточно крупный, но, несмотря на это, многие приняли его за первый снег, который синоптики обещали уже в эти выходные.

Напомним, по прогнозу Тверского гидрометцентра в ночные и утренние часы 22-25 сентября в отдельных районах Тверской области сохранятся заморозки до -2 град.

В воскресенье, 22 сентября, на территории Верхневолжья ожидаются дожди с мокрым снегом и сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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