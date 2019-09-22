В жутком ДТП в Тверской области заживо сгорели два водителя
Еще один человек получил травмы
Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Тверской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Авария произошла днем, 22 сентября, на 52-м км автодороги Удомля-Мста-Березовский Рядок в Удомельском городском округе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель на автомобиле "Форд Фокус" выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой "Хендай".
В результате лобового столкновения оба автомобиля сгорели вместе с водителями. Еще одна пассажирка автомобиля "Хендай" получила травмы и была доставлена в ЦРБ г. Бологое. Степень тяжести травм пострадавшей и подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU