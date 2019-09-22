В жутком ДТП в Тверской области заживо сгорели два водителя

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-22T16:58:22+03:00

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один человек получил травмы

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Авария произошла днем, 22 сентября, на 52-м км автодороги Удомля-Мста-Березовский Рядок в Удомельском городском округе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель на автомобиле "Форд Фокус" выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой "Хендай".

В результате лобового столкновения оба автомобиля сгорели вместе с водителями. Еще одна пассажирка автомобиля "Хендай" получила травмы и была доставлена в ЦРБ г. Бологое. Степень тяжести травм пострадавшей и подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU