Москвич пытался покинуть Тверскую область на чужом автомобиле
Об угоне в дежурную часть Управления МВД России по городу Твери сообщил 60-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что с парковочной площадки торгового центра пропала принадлежащая ему легковая машина отечественного производства.
Полицейские выехали на место происшествия для проведения необходимых розыскных мероприятий. На розыск автомобиля и подозреваемого были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб, вводился спецплан "Перехват".
Автоугонщик был задержан сотрудниками ГИБДД при выезде из Тверской области. За рулем оказался неработающий ранее судимый 21-летний житель Московской области.
За кражу автомобиля мужчине грозит пять лет тюрьмы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU