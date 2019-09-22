Москвич пытался покинуть Тверскую область на чужом автомобиле

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-22T12:30:16+03:00

Автоугонщика поймали при выезде из области на чужом авто Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Об угоне в дежурную часть Управления МВД России по городу Твери сообщил 60-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что с парковочной площадки торгового центра пропала принадлежащая ему легковая машина отечественного производства.

Полицейские выехали на место происшествия для проведения необходимых розыскных мероприятий. На розыск автомобиля и подозреваемого были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб, вводился спецплан "Перехват".

Автоугонщик был задержан сотрудниками ГИБДД при выезде из Тверской области. За рулем оказался неработающий ранее судимый 21-летний житель Московской области.

За кражу автомобиля мужчине грозит пять лет тюрьмы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU