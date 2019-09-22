Свидетели по делу министра Тверской области Виктора Шафороста в суд приходить не хотят
В Чертановском районном суде г. Москвы продолжается рассмотрение дела министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста.
В настоящее время идёт опрос свидетелей. Но они с июля упорно не ходят в суд, отчего рассмотрение дела все время откладывают.
Отметим, что опрос свидетелей - это самая середина процесса. А пока министр остаётся под стражей. Рассмотрение дела перенесено на 26 сентября.
Напомним, министр Виктор Шафорост был арестован 7 июня 2018 года в Москве. Он попал в руки оперативников в рамках расследования так называемого «Янтарного дела», главным фигурантом которого является его брат Павел Шафорост. Правда, роль министра в данном деле пока не установлена.
ИСТОЧНИК KP.RU