У тверского следкома сменился руководитель

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-22T11:27:22+03:00

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Информация о том, что у Следственного Управления Следственного комитета России по Тверской области сменилось руководство, появилась на сайте ведомства.

Официального сообщения опубликовано не было, просто в разделе "Руководство" изменились персоналии. Вместо полковника юстиции Станислава Захарова, руководить тверским сыском, пока с приставкой и.о., будет полковник юстиции Бэликто Базаров.

2 октября, в здании следственного управления по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 15, с 10:00 до 13:00, Бэликто Балдоржиевич проведет прием граждан по вопросам нарушения прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по обеспечению их качественным жильем.

Записаться можно по телефонам: (4822) 65-63-31, 65-63-36, 65-62-36.

К слову, прежний руководитель Станислав Захаров возглавит белгородский Следственный комитет. Правда, официальная дата вступления его в должность пока не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU