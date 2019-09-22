2019-09-22T11:00:45+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на легковушке протаранил грузовик

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области легковушка врезалась в грузовикВ Тверской области легковушка врезалась в грузовикФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария произошла утром, 22 сентября, в пгт. Сонково Тверской области.

Водитель на автомобиле ВАЗ наехал на стоящий на обочине большегруз МАН, который ждал разгрузку в магазин.

В результате ДТП пострадал пассажир "девятки". У мужчины установлено состояние алкогольного опьянения. Угрозы его жизни нет.

В региональном УГИБДД сообщили, что водитель-виновник с места аварии убежал. Его личность установлена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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