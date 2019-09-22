В Тверской области водитель на легковушке протаранил грузовик
Один человек пострадал
В Тверской области легковушка врезалась в грузовикФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:
Авария произошла утром, 22 сентября, в пгт. Сонково Тверской области.
Водитель на автомобиле ВАЗ наехал на стоящий на обочине большегруз МАН, который ждал разгрузку в магазин.
В результате ДТП пострадал пассажир "девятки". У мужчины установлено состояние алкогольного опьянения. Угрозы его жизни нет.
В региональном УГИБДД сообщили, что водитель-виновник с места аварии убежал. Его личность установлена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU