2019-09-20T14:01:48+03:00
Общество

Жителей Твери приглашают на общегородской субботник

Он состоится в рамках экологической акции "Зеленая Россия"
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей Твери приглашают убирать листья и мусор в местах отдыхаЖителей Твери приглашают убирать листья и мусор в местах отдыхаФото: Ольга Крыльцова
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В субботу, 21 сентября, Тверь присоединится к Всероссийской экологической акции "Зеленая Россия". Массовая уборка запланирована на 14 территориях во всех районах областной столицы.

Привести и порядок и очистить от мусора планируется зону Константиновских карьеров в Заволжье и территорию по обеим сторонам Восточного моста.

В Центральном районе участники "Экологического десанта" уберут мусор на набережной Волги от стадиона "Центральный" до пескобазы, береговой зоне реки Тьмаки возле дома №1 корп. 1 на проспекте Чайковского, а также на набережной реки Лазури от улицы Трехсвятской до парка Победы.

В Пролетарке традиционными местами уборки станут Первомайская роща и набережная Волги в районе бульвара Ногина.

В Московском районе от листвы и мусора расчистят Бобачевскую рощу, Промышленный проезд вдоль Хлебного ручья, зеленые зоны на улице Левитана, набережную Лазури.

Всех, кто захочет принять участие в субботнике, обеспечат инвентарем. Начало в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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