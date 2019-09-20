Жителей Твери приглашают на общегородской субботник
В субботу, 21 сентября, Тверь присоединится к Всероссийской экологической акции "Зеленая Россия". Массовая уборка запланирована на 14 территориях во всех районах областной столицы.
Привести и порядок и очистить от мусора планируется зону Константиновских карьеров в Заволжье и территорию по обеим сторонам Восточного моста.
В Центральном районе участники "Экологического десанта" уберут мусор на набережной Волги от стадиона "Центральный" до пескобазы, береговой зоне реки Тьмаки возле дома №1 корп. 1 на проспекте Чайковского, а также на набережной реки Лазури от улицы Трехсвятской до парка Победы.
В Пролетарке традиционными местами уборки станут Первомайская роща и набережная Волги в районе бульвара Ногина.
В Московском районе от листвы и мусора расчистят Бобачевскую рощу, Промышленный проезд вдоль Хлебного ручья, зеленые зоны на улице Левитана, набережную Лазури.
Всех, кто захочет принять участие в субботнике, обеспечат инвентарем. Начало в 10:00.
ИСТОЧНИК KP.RU