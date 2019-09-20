2019-09-20T12:51:47+03:00
Общество

В выходные на трассе М-10 в Тверской области возможны пробки

Дорожники будут устанавливать надземные пешеходные переходы на двух участках
Ольга ТРОФИМОВА
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На трассе М-10 в Тверской области ограничат движение на нескольких участкахНа трассе М-10 в Тверской области ограничат движение на нескольких участкахФото: Виктория ЖУКОВА
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О возможных заторах на трассе М-10 "Россия" сообщило ФКУ Упрдор "Россия". В период с 20 по 22 сентября на двух участках автодороги в связи с ремонтными работами будут введены временные ограничения движения.

В частности, на 132-м км трассы, около посёлка Радченко, на время монтажа пролетного строения надземного пешеходного перехода, движение транспорта ограничат с 23:00 20 сентября по 05:00 21 сентября

Также, в связи со строительством надземного пешеходного перехода на 151-м км трассы М-10, недалеко от пос. Эммаус в Тверской области, ограничения введут с 23:00 21 сентября по 05:00 22 сентября.

Водителей просят заранее планировать маршруты следования с учетом введенных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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