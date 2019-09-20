2019-09-20T12:36:02+03:00
Происшествия

За жесткое убийство знакомого житель Тверской области может сесть в тюрьму на 15 лет

Прокуратура вынесла обвинительное заключение
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области убил и расчленил своего знакомогоЖитель Тверской области убил и расчленил своего знакомогоФото: Олег ЗОЛОТО
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Перед судом предстанет 65-летний житель Кесовогорского района Тверской области. Мужчину обвиняют в убийстве своего знакомого по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Ранее он уже имел судимость за аналогичное преступление, и в этот раз прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Установлено, что мужчина, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым и нанес ему не менее пяти ударов молотком по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил труп мужчины в подполе своего дома.

За совершение убийства обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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