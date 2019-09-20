Сезонные цены: в сентябре в Тверской области дешевели овощи, но дорожали рис и гречка

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-20T12:19:24+03:00

На сезонные овощи цена пока не кусаются Фото: Андрей МИРЕЙКО

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Очередное исследование рынка потребительских цен опубликовал Тверьстат.

Специалисты посчитали, как за неделю, с 10 по 16 сентября, в Верхневолжье изменились цены на товары в потребительской корзине.

Заглянув в таблицу, сразу видим, что основное влияние на формирование цен оказала сезонность. Сентябрь - время окончательного сбора урожая овощей и фруктов. Они-то и подешевели больше всего.

Так, капуста белокочанная потеряла в цене сразу 5,3%, цена за кг составила 19 руб. 03 коп. Второе место поделили морковь и картофель, "скинувшие" в сентябре 5%. Их цена за кг - 24 руб 69 коп и 16 руб 72 коп, соответственно. Репчатый лук упал в цене на 2,3% и стоит немногим дешевле моркови - 24 руб 03 коп.

А вот яблоки не особенно порадовали. Казалось бы, сезонный фрукт, а цена "кусается". За килограмм яблок отдать в магазине придется 101 руб 71 коп, это на 0,5% дороже, в сравнении с началом месяца. Очевидно, сказывается обилие на прилавках импортных сортов.

Вместе с яблоками дорожает крупа, особенно гречневая. Килограмм ядрицы подорожал на 2% и стоит 38 руб 30 коп. Шлифованный рис и пшено прибавили 0,4%, их цена - 66 руб 7 коп и 75 руб 03 коп, соответственно.

На 0,3% выросла в цене пшеничная мука, а вместе с ней на 0,2% и хлебобулочные изделия. "Молочка" подорожала незначительно - в среднем на 0,2-0,3%.

Среди сортов мяса самое дорогое по-прежнему баранина, хоть и подешевела на 2,3% - 514 руб 19 коп за килограмм, говядина и свинина стали дешевле на 0,6% и 0,5% соответственно. Их цена за кило 380 руб 21 коп и 247 руб 57 коп. Куры охлажденные и мороженые прибавили в цене 0,2%, цена за кг - 129 руб 63 коп.

ИСТОЧНИК KP.RU