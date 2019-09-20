В Тверской области пьяный мужчина забрался в квартиру к соседям, чтобы успокоить их собаку
Животное мешало ему спать
Мужчине грозит штраф или обязательные работы Фото: архив "КП"
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Инцидент произошел в Осташковском районе Тверской области. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру соседей без их разрешения с требованием успокоить собаку, которая мешала ему спать.
Его незаконные действия не остались безнаказанными. Осташковским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины.
За незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU