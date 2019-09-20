Тверское "Динамо" уступило "Торпедо" в домашнем матче

СЕГОДНЯ 07:01 2019-09-20T07:01:27+03:00

В третьем домашнем матче "динамовцы" уступили гостям со счетом 1:2 Фото: vhl.dynamo.ru

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Хоккейный клуб "Динамо"-Тверь провел третий домашний матч на льду СК "Юбилейный" в Твери. 19 сентября соперником бело-голубых стала команда "Торпедо" из Усть-Каменогорска.

Трибуны собрали около 1300 болельщиков. Первый период запомнился лишь опасными моментами у ворот соперника. А счет был открыт лишь на второй двадцатиминутке. "Торпедовец" Александр Тарасов в одиночестве прокатился по пятаку и повторным броском переиграл Игоря Тяло.

- Динамовцы отыгрались на 39-й минуте. Роман Кобелев щелкнул от синей линии, Максим Сидоров этот бросок отразил, но справиться с добиванием Виктора Пластинина голкиперу команды из Усть-Каменогорска было невозможно, - сообщает пресс-центр ХК "Динамо"-Тверь.

Заключительный игровой отрезок начался и закончился со счетом 1:1. В овертайме голов не случилось, поэтому победителя поединка вновь определила лишь серия послематчевых бросков. Точнее оказались хоккеисты "Торпедо". Итоговый счет матча 1:2.

В следующем матче на льду "Юбилейного", 21 сентября, динамовцы встретятся с новокузнецким "Металлургом".

ИСТОЧНИК KP.RU