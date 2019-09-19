2019-09-19T21:06:13+03:00
Происшествия

В Тверской области женщина пострадала в ДТП

Угрозы жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
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Во Ржеве столкнулись два автомобиля, один человек пострадалВо Ржеве столкнулись два автомобиля, один человек пострадалФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 19 сентября, на ул. Большая Спасская в районе дома №2а, во Ржеве Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном участке произошло столкновение двух транспортных средств.

В результате аварии пострадала пассажирка одной из легковушек - 45-летняя женщина. Угрозы жизни пострадавшей нет. Водители трезвые.

Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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