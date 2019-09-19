Вертолет санавиации доставил в Тверь двух пациентов с инфарктом
16 сентября вертолет МИ-8АМТ национальной службы санитарной авиации с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы г. Твери вылетал в Бежецк.
Экстренная помощь потребовалась двум пациентам с острым инфарктом миокарда. Пациентов из первичного сосудистого отделения Бежецкой центральной районной больницы доставили на вертолете в региональный сосудистый центр ОКБ для дальнейшего оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Всего, по данным областного минздрава, с начала года санитарной авиацией в областную клиническую больницу эвакуировано 106 человек с острой коронарной патологией, 45 из них за последние полтора месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU