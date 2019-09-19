2019-09-19T20:57:41+03:00
Общество

Вертолет санавиации доставил в Тверь двух пациентов с инфарктом

Их доставили в областную клиническую больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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Вертолет санавиации совершил экстренный вылет в Бежецк Фото: областной минздравВертолет санавиации совершил экстренный вылет в Бежецк Фото: областной минздрав
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16 сентября вертолет МИ-8АМТ национальной службы санитарной авиации с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы г. Твери вылетал в Бежецк.

Экстренная помощь потребовалась двум пациентам с острым инфарктом миокарда. Пациентов из первичного сосудистого отделения Бежецкой центральной районной больницы доставили на вертолете в региональный сосудистый центр ОКБ для дальнейшего оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Всего, по данным областного минздрава, с начала года санитарной авиацией в областную клиническую больницу эвакуировано 106 человек с острой коронарной патологией, 45 из них за последние полтора месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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