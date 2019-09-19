2019-09-19T20:51:26+03:00
Общество

Поддельным сыром кормили пациентов одного из медучреждений Твери

В продукте были обнаружены масла на растительной основе
Ольга ТРОФИМОВА
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В одном из учреждений Твери нашли поддельный сыр Фото: архив "КП"В одном из учреждений Твери нашли поддельный сыр Фото: архив "КП"
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В сентябре инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области были отобраны пробы молочной продукции в одном из учреждений здравоохранения Твери.

Результат лабораторных исследований показал, что в сыре "Российский", произведенном в Москве, обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе.

Выявленный факт является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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