Поддельным сыром кормили пациентов одного из медучреждений Твери
В сентябре инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области были отобраны пробы молочной продукции в одном из учреждений здравоохранения Твери.
Результат лабораторных исследований показал, что в сыре "Российский", произведенном в Москве, обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе.
Выявленный факт является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU