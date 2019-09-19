СЕГОДНЯ 20:42 2019-09-19T20:42:59+03:00

В Тверской области овцы заболели оспой Фото: пресс-служба Управления Россельхозназора по Тверской области

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Опасное вирусное заболевание выявили у животных, содержащихся в личном подсобном хозяйстве в деревне Попцово Сукроменского сельского поселения Бежецкого района.

На исследование были направлены 10 проб стабилизированной крови и одна проба оспенных поражений от овец. По результатам лабораторных исследований в пробах материала обнаружен геном вируса оспы овец.

На внеочередном заседании Противоэпизоотической комиссии в ГУ "Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области" были определены первоочередные мероприятия по ликвидации очага оспы овец и предотвращению распространения возбудителя болезни по территории Тверской области и за ее пределы.

В эпизоотическом очаге произведен убой и уничтожение павших и убитых животных методом сжигания, проведена дезинфекция.

- В неблагополучном пункте и в угрожаемой зоне проводятся обходы населенных пунктов с целью уточнения количества овец в хозяйствах всех форм собственности, клинический осмотр животных. Организована вакцинация животных против оспы, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU