2019-09-19T19:40:20+03:00
Общество

На улице Горького в Твери ограничат парковку и движение транспорта

Водителей предупреждают об объезде
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Улицу Горького частично закроют для движения транспорта и парковки на время ремонтаУлицу Горького частично закроют для движения транспорта и парковки на время ремонтаФото: Виктор Буздин
Изменить размер текста:

В Твери в связи с ремонтом улицы Горького в Заволжском районе на несколько дней ограничат парковку и движение транспорта. Соответствующее постановление опубликовала администрация Твери.

В частности припарковаться и проехать нельзя будет на участке от дома № 137/6 до дома № 138, с 6:00 утра 21 сентября до 23:00 вечера 30 сентября; на участке от дома № 92 до дома № 81/а, с 6:00 утра 28 сентября до 23:00 вечера 8 октября.

На период перекрытий транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано внести изменения в маршруты следования.

Организация объезда транспорта будет производиться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24