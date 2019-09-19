На улице Горького в Твери ограничат парковку и движение транспорта

СЕГОДНЯ 19:40 2019-09-19T19:40:20+03:00

Улицу Горького частично закроют для движения транспорта и парковки на время ремонта Фото: Виктор Буздин

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В Твери в связи с ремонтом улицы Горького в Заволжском районе на несколько дней ограничат парковку и движение транспорта. Соответствующее постановление опубликовала администрация Твери.

В частности припарковаться и проехать нельзя будет на участке от дома № 137/6 до дома № 138, с 6:00 утра 21 сентября до 23:00 вечера 30 сентября; на участке от дома № 92 до дома № 81/а, с 6:00 утра 28 сентября до 23:00 вечера 8 октября.

На период перекрытий транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано внести изменения в маршруты следования.

Организация объезда транспорта будет производиться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU