В Тверской области в школьном музее 20 лет хранились боевые снаряды

СЕГОДНЯ 19:25 2019-09-19T19:25:33+03:00

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Боевые снаряды хранились в музее Холминской основной общеобразовательной школы Оленинского района Тверской области. Об этом шокирующем факте сообщил на своей странице в соцсети глава Оленинского района Олег Дубов.

В настоящий момент школа уже не работает, а экспозицию музея, которая была организована в учреждении, решили передать в муниципальный краеведческий музей.

Во время инвентаризации и всплыл неожиданный факт. Оказывается в течение 20 лет в школа стояла под угрозой взрыва.

В экспозиции были представлены две гранаты и мина без документов по обезвреживанию. Боеприпасы решили осмотреть на всякий случай, но оказалось, что они представляют опасность для жизни окружающих и могут взорваться в любой момент. Сейчас их обезвреживают.

Боевые снаряды хранились в школьном музее 20 лет Фото: vk.com/Олег ДУБОВ

- Слава Богу, что за эти годы, каким-то чудом, ничего не взорвалось и никто не пострадал, - написал Олег Дубов.

ИСТОЧНИК KP.RU