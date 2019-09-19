В Тверской области в школьном музее 20 лет хранились боевые снаряды
Боевые снаряды хранились в музее Холминской основной общеобразовательной школы Оленинского района Тверской области. Об этом шокирующем факте сообщил на своей странице в соцсети глава Оленинского района Олег Дубов.
В настоящий момент школа уже не работает, а экспозицию музея, которая была организована в учреждении, решили передать в муниципальный краеведческий музей.
Во время инвентаризации и всплыл неожиданный факт. Оказывается в течение 20 лет в школа стояла под угрозой взрыва.
В экспозиции были представлены две гранаты и мина без документов по обезвреживанию. Боеприпасы решили осмотреть на всякий случай, но оказалось, что они представляют опасность для жизни окружающих и могут взорваться в любой момент. Сейчас их обезвреживают.
Боевые снаряды хранились в школьном музее 20 лет Фото: vk.com/Олег ДУБОВ
- Слава Богу, что за эти годы, каким-то чудом, ничего не взорвалось и никто не пострадал, - написал Олег Дубов.
ИСТОЧНИК KP.RU