В Твери пенсионерка перевела мошенникам все свои сбережения

СЕГОДНЯ 18:56 2019-09-19T18:56:31+03:00

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С заявлением в Заволжский отдел полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 72-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что у нее обманным путем были похищены денежные средства в сумме 3 168 000 рублей.

Женщина рассказала, что ей позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и спросил, осуществляла ли она в данный момент времени какие-либо платежи. Далее, задав еще несколько вопросов, лжебанкир выяснил сумму накоплений и предложил перевести деньги на "безопасные счета".

Потерпевшая выполнила указания звонившего и перевела деньги. После этого связь со звонившим прервалась, и женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU