2019-09-19T18:15:44+03:00
Общество

За время стоянки в Твери выставочного поезда РЖД нарушений допущено не было

Об охране порядка и безопасности позаботились транспортные полицейские
Виктория ТУШКОВА
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Поезд пробыл в Твери два дня.Поезд пробыл в Твери два дня.Фото: Виктория ТУШКОВА
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В течение двух дней на станции Тверь работал передвижной выставочно-лекционный поезд "РЖД" (подробнее о выставке - читайте здесь). Экскурсию успели посетить около 4500 жителей Твери и гостей города, в том числе много школьников.

Порядок и безопасность при сопровождении экскурсионных групп детей в обеспечивали транспортные полицейские.

Как сообщает пресс-служба линейного отдела МВД на станции Тверь, детей встречали и сопровождали к месту экскурсии сотрудники отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела. Они также напоминали ребятам о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, ведь и сама экскурсия была организована на железной дороге, в поезде.

Транспортные полицейские также сообщают, что за время проведения экскурсий нарушений допущено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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