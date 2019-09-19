2019-09-19T17:57:27+03:00
Общество

Тверь заняла 174 строчку в рейтинге городов по работе общественного транспорта

По сравнению с прошлым годом позиция столицы Верхневолжья ухудшилась
Виктория ТУШКОВА
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Трамваев в Твери больше нет вообще, троллейбусов становится всё меньше.Трамваев в Твери больше нет вообще, троллейбусов становится всё меньше.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Тверь заняла 174 строчку в рейтинге городов России по работе общественного транспорта. Опрос проводился среди жителей 200 крупных российских городов.

Всего было опрошено более 90 тысяч человек. Аналитики портала «Domofond.ru» составляют такой рейтинг ежегодно. Они предлагают респондентам присвоить от 1 до 10 баллов утверждению «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе».

Безрадостную 174-ю строчку списка транспорту Твери обеспечила оценка в 5,9 баллов. В прошлом году жители Твери оценили работу транспорта выше, поставив 7,1 балла.

Самую высокую оценку в этом году заработал транспорт Тюмени - 8,2 балла. А жители города Шахты из Ростовской области поставили местному транспорту 4,2 балла, это самая низкая оценка.

Столичный общественный транспорт заработал 7,7 балла и поместил Москву на 8-ю строчку рейтинга.

В среднем по стране работу общественного транспорта люди оценили на 6,6 балла (это на 0,2 балла ниже, чем в прошлом году), отмечают аналитики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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