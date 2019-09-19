В Тверской области у пенсионерки украли микроволновку
Злоумышленник задержан
Подозреваемого в краже задержали в НелидовоФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением в дежурную часть МО МВД России «Нелидовский» обратилась 71-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что пока ее не было дома, в квартиру проник неизвестный и похитил микроволновую печь.
Полицейские выяснили, что женщина не заперла дверь, и, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, вышли на след подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, неработающий 43-летний житель города Нелидово. Мужчина задержан и сознался в содеянном.
За кражу ему грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU