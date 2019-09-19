2019-09-19T16:22:55+03:00
Происшествия

В Тверской области у пенсионерки украли микроволновку

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого в краже задержали в НелидовоПодозреваемого в краже задержали в НелидовоФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением в дежурную часть МО МВД России «Нелидовский» обратилась 71-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что пока ее не было дома, в квартиру проник неизвестный и похитил микроволновую печь.

Полицейские выяснили, что женщина не заперла дверь, и, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, вышли на след подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, неработающий 43-летний житель города Нелидово. Мужчина задержан и сознался в содеянном.

За кражу ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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