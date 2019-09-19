Случайные гости украли у хозяина квартиры банковскую карту в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:13 2019-09-19T15:13:24+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Западнодвинский" обратился 60-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с его карты произошло несанкционированное списание 40 тысяч рублей.

Как выяснилось позже, в день происшествия потерпевший распивал у себя дома алкоголь с малознакомыми мужчинами. Когда гости ушли, хозяин квартиры обнаружил пропажу банковской карты. Деньги злоумышленники сняли в ближайшем банкомате.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались неработающие жители Западной Двины 24 и 29 лет. Подозреваемые сознались в содеянном и пояснили, что похищенные деньги успели потратить.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража". На время следствия они находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU