2019-09-19T15:03:08+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина до смерти забил жену и закопал недалеко от дома

Пропавшую женщину искали три месяца
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемый задержан. Ведется следствиеПодозреваемый задержан. Ведется следствиеФото: Евгения ГУСЕВА
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Жительницу села Горицы Кимрского района Тверской области искали около трех месяцев. 32-летняя женщина пропала еще в июле. До недавнего времени о ее местонахождении ничего не было известно.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, объективных причин покинуть место жительства у женщины следствием не установлено. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Под подозрение попал муж пропавшей. В ходе расследования выяснилось, что в период с 29 июня по 5 июля 38-летний мужчина, находясь по месту жительства в селе Горицы, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей 32-летней супруге, сильно избил женщину, нанеся ей множественные удары в области головы, шеи, груди и живота.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, супруг закопал тело умершей жены на участке недалеко от дома.

Подозреваемого задержали.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. В ближайшее время следователем СКР планируется предъявление ему обвинения в совершении инкриминируемого деяния, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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