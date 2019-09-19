В Тверской области иномарка протаранила прицеп

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-19T14:52:18+03:00

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Авария произошла вечером, 18 сентября, на 119-м км трассы М-11 в Конаковском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 58-летний водитель, управляя автомобилем "Вольво", ехал в сторону Санкт-Петербурга по крайней правой полосе, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося большегруза "Скания" с прицепом "Шмитц" и врезался в него.

В результате ДТП 56-летний пассажир легковушки получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU