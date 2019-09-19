До места проведения "Кросса нации" в Тверской области можно будет доехать на автобусе

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-19T14:39:23+03:00

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В ближайшую субботу, 21 сентября, в Тверской области состоится региональный этап Всероссийского дня бега "Кросс Нации-2019". Спортивный праздник пройдет на территории спортивного комплекса "Гришкино" в Калининском районе.

Ожидается, что в марафон пробегут около 5500 человек. Для участников и просто желающих присоединиться к спортивному событию будет организован дополнительный транспорт.

Автобусы отправятся с автовокзала Твери до д. Гришкино Большое в 9:30, 10:00, 10:20, 10:30 и 11:00. Обратно от д. Гришкино Большое до автовокзала – в 14:00, 14:30, 15:00 и 15:40. Стоимость проезда в одну сторону составит 50 рублей для всех категорий граждан. До 20 сентября участникам забега необходимо пройти медкомиссию и получить допуск к забегам. Она работает с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Тверь, Комсомольский проспект 4/4 каб. 512. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, справку о медицинском допуске, полис ОМС, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Те, кто не успеют получить разрешение до 20 сентября, смогут пройти осмотр на месте проведения соревнований, 21 сентября, с 9:30 до 11:30. В это же время откроется регистрация на участие. В 12:10 будет дан первый старт.

Принять участие в "Кроссе нации" может любой желающий, вне зависимости от возраста и спортивной подготовки. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, "Кросс нации ежегодно объединяет тысячи людей разных поколений, расширяет ряды приверженцев физкультуры, здорового и активного образа жизни.

Победителей марафона ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU