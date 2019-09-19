В тверской электричке охранник украл телефон у спящего пассажира

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-19T14:00:21+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Тверь обратился 43-летний житель города Лихославль. Мужчина сообщил, что ночью ехал в электричке "Крюково-Тверь" и уснул. В это время у него из кармана куртки пропал сотовый телефон. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, транспортными полицейскими был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 51-летний сотрудник ЧОП, осуществляющий охрану данного электропоезда. Мужчина сознался в содеянном, вернул телефон и пояснил, что во время обхода электропоезда, увидел телефон на полу рядом со спящим пассажиром и забрал аппарат себе.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU