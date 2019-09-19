2019-09-19T12:14:12+03:00
Общество

Жительница Тверской области оштрафована за дачу ложных показаний

Таким образом подсудимая защищала своего сожителя
Ольга ТРОФИМОВА
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По решению суда жительница Тверской области оштрафована за дачу заведомо ложных показаний Фото: архив "КП"По решению суда жительница Тверской области оштрафована за дачу заведомо ложных показаний Фото: архив "КП"
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Перед судом предстала жительница Селижаровского района. Женщину судили по обвинению в даче заведомо ложных показаний.

Установлено, что осужденная являлась потерпевшей по уголовному делу в отношении ее сожителя, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Чтобы избавить мужчину от уголовной ответственности, женщина дала заведомо ложные показания, которые влияли на вынесение законного и обоснованного приговора.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере пяти тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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