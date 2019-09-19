Жительница Тверской области оштрафована за дачу ложных показаний
Перед судом предстала жительница Селижаровского района. Женщину судили по обвинению в даче заведомо ложных показаний.
Установлено, что осужденная являлась потерпевшей по уголовному делу в отношении ее сожителя, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Чтобы избавить мужчину от уголовной ответственности, женщина дала заведомо ложные показания, которые влияли на вынесение законного и обоснованного приговора.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере пяти тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU