2019-09-19T12:03:38+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» продолжает реализацию целевой программы «Надежность сетей»

На сегодня две трети запланированных работ выполнено
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"
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Из 20 мероприятий производственной программы реализовано 14, в результате переложено более 2 км водопроводных и канализационных сетей разных диаметров при плане 3 км.

Практически все крупные перекладки уже выполнены. В их числе 200 метров водовода-тысячника и 150 метров водовода диаметром 600 мм, более 200 метров водопровода в Литвинках, почти 200 метров транзитных сетей на ул. П. Савельевой и другие. Также заменены большие участки канализационных сетей, в частности 250 метров на ул. Освобождения и почти 130 метров четырехсотмиллиметрового коллектора от ул. Склизкого.

Стоит отметить, что дополнительно к плановым работам выполнена перекладка более 800 метров водопроводных сетей по текущим показаниям износа. Так, заменены 110 метров сетей в пос. Химинститута, 165 метров на ул. Макарова, 140 на Медновском водозаборе и целый ряд более мелких объектов.

«Жители Твери, наши абоненты, ассоциируют водоканал прежде всего с сетями. Поэтому основные расходы нашей производственной программы связаны именно с обновлением, модернизацией сетей. В этом году мы направляем на эти цели более 30 млн рублей. Все работы выполняются с использованием современных материалов и технологий и призваны повысить надежность услуги, - говорит генеральный директор ООО «Тверь Водоканал» Андрей Радченко.

Работа по обновлению сетевого хозяйства продолжается. До конца этого года будет реализовано еще около десяти мероприятий. Среди самых крупных – замена участка канализационного коллектора самого большого из имеющихся диаметров – 1600 мм – в районе Крупского моста и 150 метров коллектора от нового моста в сторону Речного вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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