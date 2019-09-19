2019-09-19T12:03:27+03:00
Происшествия

В Тверской области поймали браконьера из Москвы

Мужчина подстрелил лося и пытался скрыться
Ольга ТРОФИМОВА
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За убитого лося браконьер может сесть в тюрьму на пять лет Фото: архив "КП"За убитого лося браконьер может сесть в тюрьму на пять лет Фото: архив "КП"
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Факт незаконной охоты был выявлен на территории охотничьего хозяйства в Кашинском районе Тверской области.

По прибытии на место в лесном массиве полицейские обнаружили тушу лося с огнестрельными ранениями. Недалеко от места незаконной охоты оперативники заметили автомобиль. При виде полицейских водитель попытался скрыться, но был задержан полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

Браконьером оказался 46-летний житель Московской области. В автомобиле у него были найдены оружие с патронами, нож и топор. Мужчина признался в содеянном.

Материальный ущерб департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Тверской области оценили в 400 тысяч рублей.

За незаконную охоту мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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