В Тверской области поймали браконьера из Москвы
Факт незаконной охоты был выявлен на территории охотничьего хозяйства в Кашинском районе Тверской области.
По прибытии на место в лесном массиве полицейские обнаружили тушу лося с огнестрельными ранениями. Недалеко от места незаконной охоты оперативники заметили автомобиль. При виде полицейских водитель попытался скрыться, но был задержан полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.
Браконьером оказался 46-летний житель Московской области. В автомобиле у него были найдены оружие с патронами, нож и топор. Мужчина признался в содеянном.
Материальный ущерб департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Тверской области оценили в 400 тысяч рублей.
За незаконную охоту мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU