В Твери астраханские арбузы продавали с нарушениями
Три факта нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений выявили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынках в Центральном и Пролетарском районах Твери.
Проверочные рейды прошли 18 сентября.
В ходе мероприятий установлено, что продавцы осуществляли реализацию партий бахчевых культур - арбузов и дынь из Астраханской и Вологодской областей с нарушениями. А именно, не известили Управление Россельхознадзора по Тверской области о доставке в регион подкарантинной продукции.
В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела. Нарушителям грозит штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU