2019-09-19T09:24:05+03:00
Общество

В Твери астраханские арбузы продавали с нарушениями

Предприниматели не уведомили надзорный орган о поставке продукции
Ольга ТРОФИМОВА
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Арбузами и дынями в Твери торгуют с нарушениямиАрбузами и дынями в Твери торгуют с нарушениямиФото: Юлия Лоза
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Три факта нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений выявили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынках в Центральном и Пролетарском районах Твери.

Проверочные рейды прошли 18 сентября.

В ходе мероприятий установлено, что продавцы осуществляли реализацию партий бахчевых культур - арбузов и дынь из Астраханской и Вологодской областей с нарушениями. А именно, не известили Управление Россельхознадзора по Тверской области о доставке в регион подкарантинной продукции.

В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела. Нарушителям грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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