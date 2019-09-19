В Твери астраханские арбузы продавали с нарушениями

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-19T09:24:05+03:00

Арбузами и дынями в Твери торгуют с нарушениями Фото: Юлия Лоза

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Три факта нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений выявили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынках в Центральном и Пролетарском районах Твери.

Проверочные рейды прошли 18 сентября.

В ходе мероприятий установлено, что продавцы осуществляли реализацию партий бахчевых культур - арбузов и дынь из Астраханской и Вологодской областей с нарушениями. А именно, не известили Управление Россельхознадзора по Тверской области о доставке в регион подкарантинной продукции.

В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела. Нарушителям грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU