Предпринимателей Твери штрафуют за отсутствие онлайн-касс

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-19T08:37:06+03:00

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18 сентября сотрудники отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города совместно с представителями налоговой службы провели рейд по выявлению нарушителей законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

Специалисты проверили ряд торговых точек в Центральном районе города и установили, что двое предпринимателей - владельцы магазинов "Овощи-фрукты" на улице Ерофеева и "Продукты" на улице Брагина - осуществляют работу без контрольно-кассовых аппаратов. .

Это стало известно после контрольной закупки. Также было установлено, что предприниматели продают товары за пределами торговых объектов, выставляя лотки на улицу. В отношении недобросовестны торговцев составлены протоколы об административных правонарушениях, им грозят штрафы до 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU