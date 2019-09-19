2019-09-19T08:37:06+03:00
Экономика

Предпринимателей Твери штрафуют за отсутствие онлайн-касс

Ряд торговых точек проверили в Центральном районе города
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери прошел рейд по объектам потребительского рынка Фото: пресс-служба администрации ТвериВ Твери прошел рейд по объектам потребительского рынка Фото: пресс-служба администрации Твери
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18 сентября сотрудники отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города совместно с представителями налоговой службы провели рейд по выявлению нарушителей законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

Специалисты проверили ряд торговых точек в Центральном районе города и установили, что двое предпринимателей - владельцы магазинов "Овощи-фрукты" на улице Ерофеева и "Продукты" на улице Брагина - осуществляют работу без контрольно-кассовых аппаратов. .

Это стало известно после контрольной закупки. Также было установлено, что предприниматели продают товары за пределами торговых объектов, выставляя лотки на улицу. В отношении недобросовестны торговцев составлены протоколы об административных правонарушениях, им грозят штрафы до 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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