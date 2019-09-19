По вине пьяного водителя в ДТП в Тверской области пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 08:26 2019-09-19T09:45:51+03:00

В ДТП в Торжке пострадал ребенок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Водитель-виновник скрылся, но был задержан

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Авария произошла вечером, 18 сентября, на улице Луначарского в районе дома №55 в Торжке.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 52-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода Октавия", при совершении обгона впереди движущегося транспортного средства выехал на полосу встречного движения и столкнулся в автомобилем "Форд Фокус", под управлением 43-летнего водителя.

После столкновения водитель автомобиля "Шкода Октавия" покинул место ДТП, но был в последствии разыскан.

В результате аварии водитель и двое пассажтров "Форда" - 9-летняя девочка и 8-летний мальчик с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU