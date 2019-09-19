По вине пьяного водителя в ДТП в Тверской области пострадали двое детей
Авария произошла вечером, 18 сентября, на улице Луначарского в районе дома №55 в Торжке.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 52-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода Октавия", при совершении обгона впереди движущегося транспортного средства выехал на полосу встречного движения и столкнулся в автомобилем "Форд Фокус", под управлением 43-летнего водителя.
После столкновения водитель автомобиля "Шкода Октавия" покинул место ДТП, но был в последствии разыскан.
В результате аварии водитель и двое пассажтров "Форда" - 9-летняя девочка и 8-летний мальчик с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU