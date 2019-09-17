В Тверской области водитель на иномарке снес мачту освещения и съехал в кювет

СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-17T15:01:44+03:00

Водитель на иномарке снес мачту освещения и съехал в кювет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла днем, 17 сентября, на 139-м км трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 31-летний водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением, снес мачту освещения с последующим съездом иномарки в кювет.

В ДТП пострадал водитель. Признаков алкогольного опьянения и угрозы жизни пострадавшего нет.

ИСТОЧНИК KP.RU