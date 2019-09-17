В Тверской области водитель на иномарке снес мачту освещения и съехал в кювет
ДТП случилось на трассе М-10
Водитель на иномарке снес мачту освещения и съехал в кюветФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 17 сентября, на 139-м км трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 31-летний водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением, снес мачту освещения с последующим съездом иномарки в кювет.
В ДТП пострадал водитель. Признаков алкогольного опьянения и угрозы жизни пострадавшего нет.
ИСТОЧНИК KP.RU