2019-09-17T15:01:44+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на иномарке снес мачту освещения и съехал в кювет

ДТП случилось на трассе М-10
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель на иномарке снес мачту освещения и съехал в кюветВодитель на иномарке снес мачту освещения и съехал в кюветФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 17 сентября, на 139-м км трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 31-летний водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением, снес мачту освещения с последующим съездом иномарки в кювет.

В ДТП пострадал водитель. Признаков алкогольного опьянения и угрозы жизни пострадавшего нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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