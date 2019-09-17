2019-09-17T14:29:20+03:00
Общество

По инициативе жителей на улице Скворцова-Степанова в Твери появилась новая детская площадка

На ее установку потратили 1,2 млн рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Новая площадка появилась во дворе дома на улице Скворцова-Степанова по инициативе местных жителей Фото: пресс-служба администрации ТвериНовая площадка появилась во дворе дома на улице Скворцова-Степанова по инициативе местных жителей Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

Новая детская площадка во дворе домов №34 и №36 по улице Скворцова-Степанова появилась благодаря усилиям местных жителей, которые прияли участие в Программе поддержки местных инициатив.

В этом году в Твери в рамках программы реализуется 26 проектов, 20 из которых уже завершены.

На обновление площадки – установку новых элементов и устройство современного резинового покрытия – было потрачено почти 1,2 миллиона рублей. Деньги были выделены из региональной и городской казны, остальную часть - порядка 200 тысяч рублей - собрали собственники многоквартирных домов, а также организации-арендаторы помещений и ТСЖ.

Кроме того, жильцы участвовали и в установке площадки: проводили субботники, вывозили мусор и демонтированные фрагменты старых конструкций.

Напомним, что Программа поддержки местных инициатив действует в Твери с 2016 года и дает собственникам возможность благоустроить свои дворы - установить детские площадки, спортивные комплексы, оборудовать парковки и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собственник возместит ущерб за свалку на сельхозземлях в Тверской области
В Тверской области мужчина проник в чужой гараж и украл мопед
В Твери насмерть сбили пешехода, который сидел на дороге
Прожиточный минимум пенсионера в Тверской области вырос на 221 рубль
Полицейские Тверской области задержали автоугонщика
Житель Тверской области перевел мошеннику аванс за несуществующий автомобиль
В Тверской области суд заблокировал сайты про продаже фальшивых аттестатов и дипломов
Пропавший в Тверской области рыбак найден погибшим
Жители поселка в Тверской области получили перерасчет за холодную воду
Бешеную енотовидную собаку подстрелили в Тверской области
Движение на улице Горького в Твери может быть затруднено в связи с ремонтом
В Тверской области четыре человека умерли от отравления неизвестной жидкостью
Осталось только в космос: Тверскую "Пустоту" смогут увидеть пассажиры самолетов
Более 3600 семей в Тверской области получают пособие за первого ребенка
Прокуратура Тверской области помогла сироте с квартирой
Центр развития волонтёрских программ Тверского госуниверситета проведёт день открытых дверей
Лёша Зинатулин расскажет тверскому зрителю о тайнах Венеции