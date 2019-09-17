По инициативе жителей на улице Скворцова-Степанова в Твери появилась новая детская площадка

СЕГОДНЯ 14:29 2019-09-17T14:29:20+03:00

Новая площадка появилась во дворе дома на улице Скворцова-Степанова по инициативе местных жителей Фото: пресс-служба администрации Твери

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Новая детская площадка во дворе домов №34 и №36 по улице Скворцова-Степанова появилась благодаря усилиям местных жителей, которые прияли участие в Программе поддержки местных инициатив.

В этом году в Твери в рамках программы реализуется 26 проектов, 20 из которых уже завершены.

На обновление площадки – установку новых элементов и устройство современного резинового покрытия – было потрачено почти 1,2 миллиона рублей. Деньги были выделены из региональной и городской казны, остальную часть - порядка 200 тысяч рублей - собрали собственники многоквартирных домов, а также организации-арендаторы помещений и ТСЖ.

Кроме того, жильцы участвовали и в установке площадки: проводили субботники, вывозили мусор и демонтированные фрагменты старых конструкций.

Напомним, что Программа поддержки местных инициатив действует в Твери с 2016 года и дает собственникам возможность благоустроить свои дворы - установить детские площадки, спортивные комплексы, оборудовать парковки и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU