По инициативе жителей на улице Скворцова-Степанова в Твери появилась новая детская площадка
Новая детская площадка во дворе домов №34 и №36 по улице Скворцова-Степанова появилась благодаря усилиям местных жителей, которые прияли участие в Программе поддержки местных инициатив.
В этом году в Твери в рамках программы реализуется 26 проектов, 20 из которых уже завершены.
На обновление площадки – установку новых элементов и устройство современного резинового покрытия – было потрачено почти 1,2 миллиона рублей. Деньги были выделены из региональной и городской казны, остальную часть - порядка 200 тысяч рублей - собрали собственники многоквартирных домов, а также организации-арендаторы помещений и ТСЖ.
Кроме того, жильцы участвовали и в установке площадки: проводили субботники, вывозили мусор и демонтированные фрагменты старых конструкций.
Напомним, что Программа поддержки местных инициатив действует в Твери с 2016 года и дает собственникам возможность благоустроить свои дворы - установить детские площадки, спортивные комплексы, оборудовать парковки и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU