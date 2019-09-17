Собственник возместит ущерб за свалку на сельхозземлях в Тверской области
Требования земельного законодательства нарушил сельскохозяйственный производственный кооператив "Шелковка". На принадлежащем ему земельном участке сельхозназначения площадью 2,3 гектара в районе деревни Шутово Центрального сельского поселения Кимрского района специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области обнаружили несанкционированную свалку ТКО.
Также выявлены нарушения, связанные с разработкой карьеров.
Тверской межобластной ветеринарной лабораторией произведен расчет вреда, причиненного почвам, который в совокупности составил 3 млн 199 тыс. 630 рублей.
Кимрский городской суд, рассмотрев представленные материалы, постановил взыскать с собственника земель причиненный ущерб и перечислить его в бюджет Кимрского района.
Кроме того, собственник обязан восстановить нарушенные части земельного участка и устранить загрязнения земель.
ИСТОЧНИК KP.RU