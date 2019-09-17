Прожиточный минимум пенсионера в Тверской области вырос на 221 рубль
В Тверской области принят новый прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год. Он вырастет на 221 рубль и составит 9302 рубля (сейчас прожиточный минимум пенсионера равен 9081 рублю).
Закон о величине прожиточного минимума подписан губернатором Игорем Руденей 13 сентября 2019 года и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Прожиточный минимум необходим для обеспечения социальной доплаты неработающим пенсионерам, если их пенсия (в сумме с другими социальными доплатами) меньше суммы этого минимума.
Фактически прожиточный минимум пенсионера (ПМП) - это те деньги, которые пенсионер должен гарантированно получать каждый месяц. Если сумма пенсии и всех соцвыплат не дотягивает до установленного в регионе ПМП, пенсионеру назначается федеральная или региональная доплата до величины регионального прожиточного минимума пенсионера.
ИСТОЧНИК KP.RU