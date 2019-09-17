Полицейские Тверской области задержали автоугонщика
С заявлением об угоне в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Вышневолоцкий» обратилась 25-летняя жительница Санкт-Петербурга. Женщина рассказала, что у нее похитили автомобиль марки "Лада-Гранта".
На поиск автомобиля были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб, введен спецплан «Перехват».
Автомобиль заметили в транспортном потоке сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Твери. За рулем легковушки находился 28-летний неработающий житель Вышневолоцкого района.
В отделении полиции злоумышленник сознался в содеянном. За неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU