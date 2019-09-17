2019-09-17T12:08:23+03:00
Общество

В Тверской области суд заблокировал сайты про продаже фальшивых аттестатов и дипломов

Интернет-ресурсы выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Суд заблокировал четыре сайта по продаже дипломов Фото: архив "КП"Суд заблокировал четыре сайта по продаже дипломов Фото: архив "КП"
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Четыре интернет-сайта по продаже дипломов о среднем и высшем образовании выявила прокуратура Калининского района в ходе мониторинга.

Установлено, что доступ к ресурсам был не ограничен, регистрация не требовалась, а потому получить и распечатать фальшивые документы на бланках государственного образца мог любой желающий.

- Незаконное приобретение и сбыт официальных документов, представляющих права или освобождающих от обязанностей, а также официального документа в целях его использования является преступлением, - напоминают в прокуратуре.

Суд удовлетворил требования прокурора об ограничении доступа на данные интернет-ресурсы. Указанная информация признана запрещенной к распространению на территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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