2019-09-17T11:50:49+03:00
Происшествия

Пропавший в Тверской области рыбак найден погибшим

Мужчину искали с 13 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
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Пропавший в Тверской области рыбак найден погибшимПропавший в Тверской области рыбак найден погибшимФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Нейло Александра Петровича искали в Конаковском районе несколько дней. О том, что рыбак найден погибшим, сообщили волонтеры ВПСО "Сова" на своей странице в соцсети.

Напомним, 13 сентября мужчина отправился рыбачить со спиннингом по реке Созь в деревне Мыслятино Первомайского сельского поселения на резиновой лодке и не вернулся.

17 сентября стало известно о его смерти. Как именно погиб рыбак, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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