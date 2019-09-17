Пропавший в Тверской области рыбак найден погибшим

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-17T11:50:49+03:00

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Нейло Александра Петровича искали в Конаковском районе несколько дней. О том, что рыбак найден погибшим, сообщили волонтеры ВПСО "Сова" на своей странице в соцсети.

Напомним, 13 сентября мужчина отправился рыбачить со спиннингом по реке Созь в деревне Мыслятино Первомайского сельского поселения на резиновой лодке и не вернулся.

17 сентября стало известно о его смерти. Как именно погиб рыбак, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU