Пропавший в Тверской области рыбак найден погибшим
Мужчину искали с 13 сентября
Пропавший в Тверской области рыбак найден погибшимФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Нейло Александра Петровича искали в Конаковском районе несколько дней. О том, что рыбак найден погибшим, сообщили волонтеры ВПСО "Сова" на своей странице в соцсети.
Напомним, 13 сентября мужчина отправился рыбачить со спиннингом по реке Созь в деревне Мыслятино Первомайского сельского поселения на резиновой лодке и не вернулся.
17 сентября стало известно о его смерти. Как именно погиб рыбак, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU