Жители поселка в Тверской области получили перерасчет за холодную воду
В прокуратуру Рамешковского района обратились жители многоквартирного дома №60 по улице Советской поселка Рамешки. Собственников не устроило качество предоставления коммунальной услуги в виде холодного водоснабжения.
А именно, весной 2019 года подача холодной воды собственникам квартир осуществлялась с перерывами, превышающими допустимую продолжительность. Однако, плата за услугу была начислена в полном объеме.
Прокуратура в адрес директора МУП «Жилкоммунсервис» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, собственникам произведен перерасчет платы за холодное водоснабжение.
За нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами должностные и юридические лица указанного предприятия привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 5500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU