Жители поселка в Тверской области получили перерасчет за холодную воду

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-17T11:41:46+03:00

Жители пожаловали в прокуратуру на отсутствие холодной воды Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В прокуратуру Рамешковского района обратились жители многоквартирного дома №60 по улице Советской поселка Рамешки. Собственников не устроило качество предоставления коммунальной услуги в виде холодного водоснабжения.

А именно, весной 2019 года подача холодной воды собственникам квартир осуществлялась с перерывами, превышающими допустимую продолжительность. Однако, плата за услугу была начислена в полном объеме.

Прокуратура в адрес директора МУП «Жилкоммунсервис» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, собственникам произведен перерасчет платы за холодное водоснабжение.

За нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами должностные и юридические лица указанного предприятия привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 5500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU